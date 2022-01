So eine hübsche Familie! Cristiano Ronaldo (36) ist ein unglaublicher Familienmensch – und zeigt das auch immer wieder gerne im Netz. Vier Kinder hat der Fußballstar schon, gerade ist seine Freundin Georgina Rodriguez (28) mit Zwillingen schwanger. Unter seinem letzten Bild mit seinen Kindern bezeichnete sich der Kicker selbst als "stolzer Vater". Jetzt legte er nach: Auf einem neuen Urlaubsfoto strahlt Cristianos ganze Familie um die Wette.

Auf Instagram teilte der Portugiese ein ganz natürliches Bild mit seinem Schatz und den Kindern. Darauf entspannt die (noch) sechsköpfige Familie in Badesachen am Strand von Dubai auf zwei Sonnenliegen. Vor allem der Babybauch der baldigen Zwillings-Mama kam dabei zur Geltung: In einem hellblauen Bikini stellte sie ihre Körpermitte zur Schau. Unter dem Familienfoto machte der Sportler auch klar, wie gut ihm die Auszeit in der arabischen Strandmetropole tut. Auf Arabisch schrieb er: "Danke Dubai für die warmen Gefühle. Danke Dubai für die schönsten Familienmomente. Dubai ist mein zweites Zuhause."

Cristiano und Georgina sind seit fünf Jahren ein Paar, nur die perfekte Traumhochzeit fehlt noch zur Krönung des Glücks. Das Paar hatte aber verraten, dass es auf jeden Fall heiraten werde. "Es könnte in einem Jahr so weit sein, in sechs Monaten oder schon in einem... Aber es wird zu hundert Prozent passieren", kündigte der Fußballer an.

Instagram / cristiano Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo, Oktober 2021

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seinen Kindern

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez im Juli 2021

