Um ein Haar hätte Bradley Cooper (47) seine Karriere an den Nagel gehängt! Mit Filmen wie "Hangover" und "A Star Is Born" feierte der Schauspieler Megaerfolge und war schon achtmal für den Oscar nominiert. Für seinen Job zog er vor der Kamera sogar schon einmal komplett blank. Doch nun verriet Bradley: Im Jahr 2020 wollte er die Schauspielerei eigentlich aufgeben!

Im Interview mit Variety erzählte der 47-Jährige von seinem geplanten Karriere-Aus. Dass er sich vor zwei Jahren doch nicht in den Ruhestand verabschiedet hatte, lag an einem Rollenangebot. "Der Grund, warum ich die Schauspielerei nicht aufgegeben habe, ist Paul Thomas Anderson", berichtete der Vater einer Tochter. Der Regisseur, den Bradley verehrt, habe ihn damals angerufen und gefragt, ob er womöglich in seinem Film "Licorice Pizza" mitspielen wolle. In dem Filmdrama ist der Hollywoodstar nun mit Kollegen wie Sean Penn (61) zu sehen.

Dass er diesem Engagement zugesagt hat, scheint Bradley keine Sekunde zu bereuen. "Ich habe dreieinhalb Wochen mit Paul verbracht. Ich habe mir alle Kameratests angesehen. Er hat mir alles über Objektive beigebracht, Dinge, die ich nicht wusste. Er ist unglaublich", schwärmte der Darsteller von seiner Zeit mit dem Filmemacher.

Getty Images Bradley Cooper in New York, November 2019

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Getty Images Paul Thomas Anderso beim International Film Festival in Santa Barbara, Februar 2018

