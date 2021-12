Chase Stokes (29) und Madelyn Cline (23) führen immer noch ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Im Juni des vergangenen Jahres hatten die beiden "Outer Banks"-Darsteller ihre Beziehung öffentlich gemacht. Vor wenigen Monaten kursierten dann Gerüchte über ein Liebes-Aus. Und tatsächlich: Anfang November gab das Paar seine Trennung bekannt. Doch augenscheinlich fließt zwischen den beiden kein böses Blut. Bei einem Event liefen Chase und Madelyn nun gemeinsam über den roten Teppich.

Wie Us Weekly nun berichtet, besuchten der Blondschopf und seine ehemalige Partnerin zusammen die People's Choice Awards. Dabei posierten Chase und Madelyn gemeinsam mit dem restlichen Cast der Netflix-Produktion auf dem Red Carpet. Zusammen mit seinen vier Co-Stars Austin North (25), Jonathan Daviss, Carlacia Grant und Madison Bailey (22) lächelte das Duo zudem für die Fotografen. Während der 29-Jährige in einer schwarzen Lederjacke alle Blicke auf sich zog, bezauberte die Blondine in einem zweiteiligen Ensemble von Versace.

Im November hatte ein Insider dem Magazin verraten, dass die Partnerschaft der beiden Schauspieler gescheitert sei. "Sie haben beschlossen, dass es das Beste ist, getrennte Wege zu gehen", hatte die Quelle damals erklärt. Wegen ihres stressigen Alltags hätten Chase und Madelyn schlichtweg zu wenig Zeit füreinander gehabt. "Sie haben keine negativen Gefühle füreinander und bleiben Freunde", hatte der Bekannte des ehemaligen Paares abschließend versichert.

Getty Images Chase Stokes, Austin North, Jonathan Daviss, Carlacia Grant, Madison Bailey und Madelyn Cline

Getty Images Madelyn Cline im November 2021

Getty Images Chase Stokes im Dezember 2021

