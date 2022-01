Anfang Januar gaben Jason Momoa (42) und Lisa Bonet (54) bekannt, dass sie nach fast 17 Jahren Beziehung zukünftig getrennte Wege gehen wollen. In einem gemeinsamen Statement erklärten die beiden, dass vor allem unterschiedliche Zukunftsvorstellungen der Grund für das Liebes-Aus gewesen seien. Trotz Trennung scheint von einem Rosenkrieg jede Spur zu fehlen – im Gegenteil: Im Netz supportete Jason nun die Tochter seiner Ex-Frau mit einer niedlichen Geste!

Neben ihren zwei gemeinsamen Kindern Nakoa-Wolf und Lola Iolani brachte Lisa auch eine Tochter aus ihrer Ehe mit Superstar Lenny Kravitz (57) mit in die Beziehung. Wie stolz Jason auf seine ehemalige Stieftochter Zoe Kravitz (33) ist, teilte er nun in einem süßen Beitrag auf seinem Instagram-Account. Darin supportete der Aquaman-Darsteller die Schauspielerin mit einem Plakat ihres nächsten Kinofilms "The Batman", in dem Zoe als Catwoman zu sehen sein wird. "So stolz, ich kann es kaum erwarten", schrieb er zu dem Bild und hinterließ viele Herz-Emojis in der Kommentarspalte auf ihrem Account.

Dass sich die beiden sehr nahe stehen, ist kein Geheimnis mehr. So platzte der "Justice League"-Star bereits 2019 fast vor Stolz, als die Besetzung des Streifens bekannt gegeben worden war. "Ich bin so stolz auf dich, Zozo-Bärchen. Ob auf der Leinwand oder abseits", erklärte er auch damals via Social Media.

Getty Images Jason Momoa, "Aquaman"-Darsteller

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa und Zoe Kravitz im November 2017

Getty Images Lisa Bonet und Jason Momoa bei der Golden-Globe-Afterparty in Beverly Hills im Januar 2020

