War es wirklich so schlimm für sie? Die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit Lala Kent (31) und ihr einstiger Partner Randall Emmett gaben vergangenen Oktober offiziell ihre Trennung bekannt. Seitdem kursieren die verschiedensten Gerüchte rund um ihr Liebes-Aus. Die Beauty warf ihrem Ex dann sogar Untreue vor. Nun schoss sie erneut scharf gegen den berühmten Filmproduzenten: Offenbar fand Lala den Sex mit Randall richtig schlecht!

In ihrem Podcast "Give Them Lala" sprach die 31-Jährige darüber, dass sie seit drei Jahren trocken sei – und seitdem nur mit einem Mann intim gewesen ist: "Ich hatte nur nüchternen Sex, bei dem ich die meiste Zeit nicht erwarten konnte, dass es endlich vorbei ist." Lala schien absolut keinen Spaß dabei zu haben. Ob das nun nur an Randall lag oder auch daran, dass sie nüchtern war, bleibt offen.

Denn dann betonte sie: "Ich war nüchtern, als ich meine Jungfräulichkeit verloren habe. Aber danach? Ich bin eine Trinkerin." Lala sei gespannt, wie der nüchterne Sex nun für sie sein werde. Aber sie zeigte sich optimistisch: "Ich denke, es wird Spaß machen, weil ich auch schon mit ein paar Typen schreibe. Ich habe es noch drauf", lachte sie.

Anzeige

Instagram / lalakent Lala Kent im September 2021

Anzeige

Getty Images Randall Emmett und Lala Kent bei Elton Johns Oscar-Party, 2019

Anzeige

Instagram / lalakent Lala Kent, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de