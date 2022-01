Da sind wohl noch Gefühle im Spiel! Erst vor wenigen Tagen gaben Michelle Hunziker (45) und ihr Noch-Ehemann Tomaso Trussardi (38) ihre Trennung bekannt. Nach vielen Ehejahren und zwei gemeinsamen Töchtern entschlossen sie, getrennte Wege zu gehen. Trotz allem scheint kein böses Blut zwischen den beiden zu fließen. Der Unternehmer gratulierte seiner Ex sogar zum Geburtstag. Und jetzt auch noch das: Tomaso hat noch Gefühle für Michelle!

Im Gespräch mit der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" gab der Modeerbe zu: "Ich liebe Michelle immer noch, aber auf andere Art." Romantische Liebesgefühle scheinen von seiner Seite aus also nicht mehr in der Luft zu liegen. Weil der 38-Jährige bereits mit einer anderen Dame gesichtet worden ist, kamen Fremdgeh-Gerüchte auf. Die stritt er aber ab.

Ein Vertrauter von Michelle erzählte ebenfalls, dass sie und ihr Ex, der Sänger Eros Ramazzotti (58), sich sehr nahe stehen sollen. Auch dazu hat Tomaso eine klare Meinung: "Jeder sollte an seinem Platz bleiben – in der Vergangenheit hat er es schon einmal an Respekt gegenüber der Familie mangeln lassen", schoss er gegen Eros.

Anzeige

MEGA Tomaso Trussardi und Michelle Hunziker

Anzeige

Getty Images Tomaso Trussardi in Mailand, 2014

Anzeige

Getty Images Eros Ramazzotti, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de