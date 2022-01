Er wurde geschnappt! Es ist nicht das erste Mal, dass Kylie Jenner (24) mit Stalkern zu tun hat. Bereits im Juni vergangenen Jahres wollte ein Fan der Unternehmerin seine Liebe gestehen und partout ihr Grundstück nicht verlassen, bevor er schließlich verhaftet wurde. Im Dezember 2021 dann ein ähnlicher Vorfall: Ein Unbekannter versuchte sogar, in ihr Haus einzudringen, um der Beauty einen Antrag zu machen. Jetzt wurde Kylie erneut belästigt!

Wie TMZ berichtet, handelt es sich offenbar um denselben Mann, der vor rund einem Monat in Kylies Haus einbrechen wollte. Dieses Mal habe er wohl versucht, in ein Nachbarhaus einzubrechen. Kylies Bodyguards sollen den Fan erkannt haben, weil er schon oft in der Gegend unterwegs gewesen ist. Er wurde daraufhin wegen Einbruchs verhaftet. Wie es mit ihm weitergeht, ist jedoch unklar.

Denn laut US-amerikanischem Gesetz müsse er versucht haben, etwas zu stehlen – oder noch eine andere Straftat begangen haben, damit man ihn schlussendlich auch wegen Einbruchs verurteilen kann. Die Polizei kann aber aktuell offenbar nicht genau feststellen, ob dies der Fall war.

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner, 2017

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Model

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de