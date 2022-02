Zwischen Pietro Lombardi (29) und Julian Engels (28) fließt absolut kein böses Blut! Nach dem Ehe-Aus fand Pies Ex Sarah Engels (29) in Julian ihren Mister Right. Im Mai 2021 gaben sich die beiden das Jawort – inzwischen sind die Musikerin und der Fußballer auch stolze Eltern einer gemeinsamen Tochter. Nicht nur das Verhältnis zwischen Julian und Sarahs Sohn Alessio Lombardi (6) ist super – auch mit Sarahs Ex Pietro kommt der Sportler bestens aus. Und noch weiter: Pietro nahm Julian jetzt sogar in Schutz!

In einer Instagram-Fragerunde wurde Pietro nun von einem Follower gefragt, was er denn davon halte, dass Julian gar nichts beruflich mache – darauf entgegnete der Künstler prompt: "Diese Aussage ist kompletter Schwachsinn!" Julian arbeite sehr wohl. Täglich seien es sicherlich zehn Stunden oder sogar mehr. "Plus Papa-Sein und Ehemann – soll das mal einer gebacken bekommen. Was für eine dumme Aussage", stellte Pietro klar.

Erst vor wenigen Monaten erzählte Pie, dass er sich für Spross Alessio keinen besseren Stiefpapa vorstellen könne. In seiner Instagram-Story kam er damals von Julian sogar regelrecht ins Schwärmen: "Wirklich, ein super Junge. Ich vertraue ihm zu 100 Prozent, das ist glaube ich ganz wichtig!" Im Gegenzug möchte Pietro auch für Sarah und Julians Tochter immer da sein und helfen, wo es nötig ist.

Michael Kremer / Future Image Pietro Lombardi in Erfurt 2020

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels, 2021

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

