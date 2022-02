Vor wenigen Monaten überraschten Gigi Hadid (26) und Zayn Malik (29) ihre Fans mit einer überraschenden Neuigkeit: Sie haben sich endgültig getrennt! Grund: Angeblich soll der Musiker die Mutter seiner Ex, Yolanda Hadid (58), angegriffen haben. Doch von all diesen Schlagzeilen lässt sich der einstige One Direction-Hottie nicht beeinflussen, denn: Zayn meldet sich jetzt mit einem Selfie bei seinen Fans im Netz!

Auf Instagram ist der 29-Jährige nicht mehr so aktiv, nur selten postet der Musiker einen Schnappschuss von sich. Doch nun macht er mal wieder eine Ausnahme: Zayn knipst in einem grünen T-Shirt ein Selfie von sich und zieht dabei seinen Mund zu einer Schnute. Seine Fans rasten bei diesem Anblick schier aus. "Du siehst großartig aus" oder "Zayn, du schöner", schreiben unter anderem zwei Supporter zu dem Pic.

Trotz Trennung scheint es dem Sänger ziemlich gut zu gehen – das liegt wohl auch daran, dass zwischen ihm und seiner Ex Gigi zurzeit kein böses Blut fließt. Vor allem aus Liebe zu ihrer gemeinsamen Tochter Khai! "Es gibt im Moment keinen Sorgerechtsstreit – sie versuchen nur, die Dinge als Co-Eltern zu regeln", erklärte vor wenigen Tagen ein Insider gegenüber Us Weekly.

Anzeige

Backgrid / ActionPress Zayn Malik und Gigi Hadid in New York, 2020

Anzeige

ActionPress/Backgrid Zayn Malik und Gigi Hadid mit Tochter Khai, 2021 in Manhattan

Anzeige

Instagram / zayn Sänger Zayn Malik

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de