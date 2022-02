Rihanna (33) und ihr Partner A$AP Rocky (33) sorgten gerade erst für besonders schöne Neuigkeiten: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Nachdem bereits mehrere Wochen lang spekuliert wurde, besteht inzwischen durch niedliche Babybauchbilder Gewissheit. Während ihre Fans total aus dem Häuschen sind, scheint ihr Ex Drake (35) weniger begeistert zu sein. Kurz nachdem die Baby-News die Runde machten, postete er jedenfalls einen kryptischen Post.

Auf Instagram teilte der Rapper ein Foto von sich in einem Luxuswagen. Dazu teilte er einige kryptische Zeilen: "Ich habe Dinge gesehen, die auf niemandes Traumcollage oder Erfolgslisten stehen. Ich würde weiter in die Tiefe gehen, wenn ich es nicht mit oberflächlichen Seelen zu tun hätte." Nanu, "oberflächliche Seelen"? Könnte das etwa eine Anspielung auf seine Ex und ihren neuen Freund sein?

Drake und Rihanna haben schließlich eine lange Vergangenheit. Über mehrere Jahre hatten die beiden eine On-Off-Romanze. Seit 2016 gehen sie aber endgültig getrennte Wege. Dabei hätte sich Drake damals sogar vorstellen können, selbst mit der "Diamonds"-Interpretin eine Familie zu gründen, wie er 2018 in einem Interview verriet.

ActionPress Rihanna und A$AP Rocky im Januar 2022

Instagram / champagnepapi Drake, Rapper

Getty Images Drake bei den Billboard Music Awards 2019

