Damit ist es offiziell! Schon länger wurde gemunkelt, dass Leigh-Anne Pinnock (30) mit einer Solo-Karriere liebäugelt. Die Sängerin wurde eigentlich an der Seite von Perrie Edwards (28), Jade Thirlwall (29) und Jesy Nelson (30) mit der Girlband Little Mix berühmt. Im Jahr 2020 stieg Leigh-Anne jedoch aus der britischen X Factor-Gewinnergruppe aus – jetzt will sie auf eigene Faust als Sängerin richtig durchstarten!

Die 30-Jährige unterschrieb nun bei Warner Records einen Plattenvertrag – und hat damit auch einen ziemlich guten Deal gemacht: Sowohl Ed Sheeran (30) als auch Dua Lipa (26) stehen dort ebenfalls unter Vertrag. "Wir freuen uns, Leigh-Anne in der Warner-Records-Familie willkommen zu heißen!", erklärte die Plattenfirma in einem offiziellen Statement auf Twitter.

Dabei war Warner nicht mal das einzige Label, das die Sängerin für sich gewinnen wollte. "Eine Reihe von Unternehmen war an Leigh-Anne interessiert, aber Warner schien am besten zu passen", gab eine Quelle gegenüber The Sun preis. Die Fans der Musikerin dürfen sich derweil wohl auch schon bald über neue Musik freuen, denn: "[Leigh-Anne] ist bereits seit Monaten im Studio und arbeitet an Songs", verriet der Insider weiter.

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, Sängerin

Getty Images Little Mix bei den Brit Awards 2019

Getty Images Leigh-Anne Pinnock, Musikerin

