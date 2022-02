Jetzt meldet sich auch Kim Kardashian (41) zu Kanye Wests (44) Anschuldigungen zu Wort! Die Reality-TV-Darstellerin und der Rapper sind seit rund einem Jahr getrennt – und mittlerweile alles andere als gut aufeinander zu sprechen. Zuletzt hatte sich Kanye darüber aufgeregt, dass Kim ihrer achtjährigen Tochter North West (8) erlaube, sich auf der Social-Media-Plattform TikTok aufzuhalten. Die vierfache Mutter sieht darin allerdings überhaupt kein Problem – und schoss nun heftig gegen Kanye!

In ihrer Instagram-Story teilte Kim einen Text, in dem sie schreibt: "Kanyes ständige Attacken gegen mich in Interviews und auf Social Media sind viel verletzender als jedes TikTok, das North erstellen könnte. Als Elternteil, das der Hauptversorger und Betreuer ist, tue ich mein Bestes, um unsere Tochter zu schützen." North habe großen Spaß an TikTok und könne ihrer Kreativität dort freien Lauf lassen.

Darüber hinaus betonte Kim, dass die Scheidung ohnehin schon schwer genug für ihre Kinder sei. "Kanyes Besessenheit von dem Versuch, uns zu kontrollieren und unsere Situation so negativ und öffentlich zu manipulieren, verursacht für uns alle weiteren Schmerz", fügte die Unternehmerin hinzu. Sie habe sich nach der Trennung ein gesundes Verhältnis zu Kanye gewünscht, doch das mache er gerade mit jeder seiner Taten unmöglicher.

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian, Dezember 2019

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Chicago, North, Psalm und Saint West

