Nina Dobrev (33) platzt vor Stolz! Seit Anfang 2020 schweben die Vampire Diaries-Darstellerin und Shaun White (35) auf Wolke sieben und zeigen sich immer wieder turtelnd im Netz. Nun musste sich das Pärchen jedoch vorerst voneinander verabschieden – denn für seine Teilnahme an den diesjährigen Olympischen Winterspielen wird der dreifache Goldmedaillengewinner die nächsten Wochen in Peking verbringen. Nina feuert Shaun nun von zu Hause aus an und könnte nicht stolzer sein!

Obwohl Nina den Olympioniken aus beruflichen Gründen nicht mit nach Peking begleiten könne, soll die Schauspielerin nun fleißig von zu Hause aus mitfiebern. Das verriet eine Quelle gegenüber HollywoodLife und weiß, dass Nina nicht stolzer auf Shaun sein könnte. "Sie ist voller Ehrfurcht vor seinem Talent. Die Tatsache, dass er es fünf Mal zu den Olympischen Spielen geschafft hat, ist für sie absolut überwältigend", berichtete der Insider und fuhr fort, dass die Schauspielerin es kaum erwarten könne, die Snowboard-Legende von den USA aus anzufeuern. "Sie liebt Shaun von ganzem Herzen und würde ihn nie davon abhalten, seinen Traum weiter zu verfolgen", teilte die Quelle mit.

Obwohl das Paar anfangs versuchte, seine Beziehung vor der Öffentlichkeit geheim zu halten, teilte Nina Ende 2020 dann das erste Pärchenbild der beiden. Seitdem entzücken die Turteltauben ihre Fans immer wieder mit süßen Liebesbekundungen und Pärchenfotos im Netz.

Nina Dobrev bei einem Event in West Hollywood im März 2019

Shaun White, Snowboarder

Nina Dobrev und Shaun White

