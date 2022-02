Für Peter Althof (66) ist der Traum von der Krone geplatzt. Der Schauspieler hat es in der diesjährigen Staffel vom Dschungelcamp bis ins Halbfinale geschafft, musste jedoch in der Folge am Freitagabend gemeinsam mit Harald Glööckler (56) das Camp räumen. 14 Tage ernährte er sich hauptsächlich von Reis und Bohnen, schlief wenig und verausgabte sich komplett. Promiflash fragte bei Peter mal nach: Worauf freut er sich nun am meisten?

Viele Dinge bereiten dem Promi-Bodyguard so richtig Vorfreude. "Am meisten freue ich mich aber auf den Schlaf, weil wir ja schon richtig Schlafmangel hatten. Jeden Tag so drei, vier Stunden Schlaf zwei Wochen lang ist zu wenig", gab Peter im Interview mit Promiflash zu. Aber auch ein gutes Steak mit einem Bier kann der 66-Jährige kaum erwarten! Vielleicht macht er das ja sogar gemeinsam mit seiner Frau, auf die er sich natürlich auch sehr freut.

Auch in beruflichen Angelegenheiten geht es für Peter nach seiner Zeit im Dschungel wieder voll los. Er dreht nämlich gerade den dritten Teil von "Macho Man", wo er wie bei den Filmen davor wieder dabei sein wird. "Wenn das dann Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres wieder ein Hype wird, freue ich mich!", schwärmte er.

