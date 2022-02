Kanye West (44) kann es einfach nicht lassen! Nachdem seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) die Scheidung eingereicht hat, wettert der Rapper pausenlos gegen die Reality-Beauty und ihre neue Liebe Pete Davidson (28). Zuletzt bedrohte Ye Kims Neuen sogar in seinem Song “Eazy” und soll fiese Aids-Gerüchte über ihn verbreitet haben. Nun holte Kanye erneut zum Schlag aus und plant, Pete persönlich in die Schranken zu weisen!

"Kanye hat gesagt, dass er Pete anrufen und ihm sagen wird, dass er sich von Kim und seinen Kindern fernhalten soll", erklärte eine Quelle gegenüber The Sun und weiß, dass der Rapper endgültig genug von der aufblühenden Liebschaft seiner Ex habe. Der "Stronger"-Interpret soll sogar eine absurde Theorie vertreten – denn in seinen Augen sei die Beziehung der beiden bloß als Garant für gute Einschaltquoten zu Kims kommender Hulu-Show "The Kardashians" inszeniert. "Er liebt Kim immer noch", verriet der Insider und plauderte aus, dass Kanye es nicht ertragen könne, sie mit einem anderen zu sehen.

Weiter verriet die Quelle auch, dass Kanye seine neue Liebe Julia Fox (32) mit Designer-Mode einkleide, um seine ehemalige Frau eifersüchtig zu machen. Die scheint jedoch wenig beeindruckt von den Machenschaften ihres Noch-Ehemannes zu sein. Immerhin hat Kim angeblich beschlossen, Kanyes öffentlicher Schlammschlacht nachzugeben und vorerst nicht mehr mit dem Vater ihrer vier Kids sprechen zu wollen.

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Psalm, Chicago, Saint und North

Anzeige

MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de