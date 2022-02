Vanessa Tamkan (24) nimmt ihren Freund in Schutz. Am Samstagabend trat Mechito bei der neuen Folge von DSDS auf und begeisterte die Jury um Florian Silbereisen (40). Der Rapper schaffte es sogar weiter, doch wurde dann wieder disqualifiziert: Er verschwieg seine Vorstrafe wegen Körperverletzung. Das Netz ist nun gespalten und viele sind bestürzt über die Entscheidung des Senders: Nun meldete sich Vanessa zu Mechitos Rauswurf!

Nachdem schon Farid Bang (35) seinen Unmut über die Situation ausgedrückt hatte, sprach auch die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin über Mechito. Denn sie kennt den Musiker persönlich – er sang sogar auf ihrer Hochzeit. "Der Junge hat einfach unglaubliches Talent", schwärmte sie in ihrer Instagram-Story und fügte erbost über die Sender-Entscheidung hinzu: "Ich kotz ab." Der Entschluss, ihn aufgrund seiner Vergangenheit aus der Show zu werfen, regte Vanessa ziemlich auf: "Hat nicht jeder Mensch im Leben eine zweite Chance verdient? Abgesehen davon hat es rein gar nichts mit der Sendung zu tun."

Nun will das Model alles versuchen, um Mechito zurück in die Sendung zu bringen! "Ganz ehrlich DSDS: Holt Mechito zurück!", forderte sie und sprach ebenfalls ihre Follower an, die Geschichte ordentlich zu teilen und ihrem Freund zu helfen. "Er ist ein herzensguter Mensch: Höflich und respektvoll", teilte Vanessa mit.

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Influencerin

RTL / Stefan Gregorowius Mechito bei seinem DSDS-Casting

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Model

