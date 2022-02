Sie brachten ein wenig Amore ins Dschungelcamp! Tara Tabitha (28) und Filip Pavlovic (27) sorgten mit ihrer Liebelei in der ersten Woche der Extremshow für ordentlich Herzschmerz: Denn der Beau schien die Avancen der ehemaligen Ex on the Beach-Kandidatin einfach so an sich abprallen zu lassen. Doch gibt es nach dem Sieg des Ex-Bachelorette-Boys noch eine Zukunft für die zwei? Beim großen Wiedersehen trafen sie nun erstmals aufeinander!

Im Baumhaus-Gespräch versuchte Moderatorin Sonja Zietlow (53), Filip ein Statement über seine Gefühle für Tara zu entlocken. "Bin ich bei der Bachelorette oder bin ich im Dschungel", versuchte er sich aus der Frage zu winden. Doch dann kam doch noch eine Antwort: "Wir beide haben das eigentlich schon gesagt, wie es ist. Ich glaube freundschaftlich sind wir auf einer Ebene, aber mehr wird da auch nicht sein."

Dabei hatte er während des Drehs offenbar gar nicht gemerkt, dass Tara ein Auge auf ihn geworfen hatte. "Hab ich's dir nicht gesagt?", fragte die Beauty. "Ich wusste es nicht", war Filips knappe Antwort. Auf Twitter hatten die Zuschauer Mitleid mit dem Fitnessfan: "Armer Filip – komplett überfordert mit der Situation!"

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Tara Tabitha und Filip Pavlovic im Dschungelcamp

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Tara Tabitha und Filip Pavlovic bei einer Massage

Anzeige

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic und Tara Tabitha im Dschungeltelefon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de