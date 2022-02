Lottie Moss (24) hat offenbar eine schwierige Zeit hinter sich! In den vergangenen Monaten sorgte das britische Model immer wieder für Schlagzeilen. Beispielsweise erregte die 24-Jährige mit aufreizenden Schnappschüssen, die sie auf der Erotik-Plattform OnlyFans teilte, eine Menge Aufsehen. Vor einigen Tagen entfachte sie jedoch die Gerüchteküche mit besorgniserregenden News: Im Netz behauptete Lottie nämlich, sich in einer Entzugsklinik zu befinden – was ihr Vater Peter jetzt auch offiziell bestätigte.

Die Halbschwester von Kate Moss (48) wurde in einer Rehaklinik für Suchtprobleme von einem professionellen Ärzteteam versorgt. Wie Peter Edward Moss betonte, entwickelte sich seine Tochter in der Therapie sehr gut. Dies verriet er im Gespräch mit The Sun. Wie es Lottie nach ihrem Klinikaufenthalt geht, ist noch nicht bekannt. Weder sie noch ihr Vater wollten sich bisher dazu äußern.

Wenige Tage zuvor hatte die Influencerin zunächst via TikTok offenbart, dass sie aufgrund ihrer Angstzustände und ihrer anhaltenden Probleme mit Drogen und Alkohol in Behandlung sei. "Wenn alle den Drogenkonsum verherrlichen, du aber buchstäblich im Entzug sitzt", hatte die Britin zu dem betreffenden Video geschrieben und damit die Spekulationen über ihren Zustand angestoßen.

lottiemossxo / Instagram Lottie Moss im September 2021

Getty Images Lottie Moss im Oktober 2019

lottiemossxo / Instagram Lottie Moss im Januar 2022

