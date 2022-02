Entsteht aus dem Mega-Zoff im Dschungelcamp vielleicht doch noch eine Freundschaft? Während ihrer Zeit im TV-Urwald waren Filip Pavlovic (27) und Eric Stehfest (32) ordentlich aneinandergeraten. Der Kuppelshow-Boy teilte dem Schauspieler ganz offen seine Abneigung mit – der GZSZ-Star bezeichnete Filip wiederum als faul. Richtung Finale hin schienen sich die zwei dann aber wieder recht gut zu verstehen. Ob sie nach der Show wohl in Kontakt bleiben wollen?

Im Interview mit RTL erklärte der Zweitplatzierte Eric nach dem großen Finale, sich durchaus eine Bromance vorstellen zu können: "Lustigerweise werde ich bestimmt auch ab und zu bei Filip nachfragen, wie es ihm so geht!" Der Bachelorette-Star habe zwar in der Sendung gesagt, die beiden würden nie beste Freunde werden – Eric sei dennoch an weiterem Kontakt interessiert: "Wie es oft so kommt, waren wir beide zum Schluss alleine im Camp, und wir waren, glaube ich, beide froh, dass wir es waren, die nebeneinandersaßen."

Und Filip? Auf die Frage, mit wem er nach der Show weiterhin den Kontakt halten wollte, antwortete der Dschungelkönig nur: "Auf jeden Fall mit Peter. Er ist mit sehr ans Herz gewachsen. Wir waren Tag und Nacht zusammen. Er war meine Bezugsperson und ich seine!" Erics Name fiel da zunächst nicht.

