Bei Let's Dance tanzt dieses Jahr ein waschechter Bestseller-Autor mit! Zu dem Cast der neuen Staffel der beliebten Tanzshow gehört auch Bastian Bielendorfer (37). Öffentliche Aufmerksamkeit erregte der Comedian im Jahr 2010 als er gegenüber von Günther Jauch (65) auf dem Stuhl von Wer wird Millionär? Platz nehmen durfte. Da er lustige Kommentare zu seinen Eltern, die beide Lehrer sind, machte, wurde ein Verlag auf ihn aufmerksam. Seine Bücher über sein Leben als Lehrerkind landeten allesamt in der Spiegel-Bestsellerliste. Doch nun erkundet Bastian das "Let's Dance"-Tanzparkett. Promiflash fragte den Autor, mit welcher Taktik er an die Show herangeht!

"Mir wurde gesagt, man solle Ausdauer trainieren", erzählte Bastian im Interview mit Promiflash und bewies daraufhin direkt, dass er nicht nur Autor, sondern auch Comedian ist, "deshalb jogge ich jetzt auch etwas entwürdigend in zu engen Hosen durch den Wald und werde von Omas mit Walking-Stöcken ausgelacht". Der 37-Jährige hat offenbar vor, einen besonderen "Let's Dance"-Star zu begeistern. Er lernte nämlich im Jahr 2020 in der Sendung Showtime of my Life – Stars gegen Krebs Juror Joachim Llambi (57) bereits kennen, erzählte er weiterhin.

In der Sendung merkte Bastian allerdings, "dass nicht unbedingt ein Samba-Gott unter meiner Plauze vergraben liegt. Aber Spaß hat es gemacht". Doch das TV-Gesicht hat die Hoffnung, dass möglicherweise Ekaterina Leonova (34) ihm dabei helfe, seinen inneren Samba-Gott zum Leben zu erwecken. "Ich denke, aufgrund meiner 1,99 Meter würde eine etwas größere Dame unter den Profis gut zu mir passen, sonst sieht das am Ende aus als würde ich mit meiner Tochter tanzen", meinte Bastian.

Anzeige

ActionPress/ Hauter, Katrin Comedian Bastian Bielendorfer

Anzeige

RTL / Hajo Drees Bastian Bielendorfer, Autor

Anzeige

RTL / Boris Bushmin Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Profitänzerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de