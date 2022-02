So hat sich Anne-Marie Nicholson (30) ihren Auftritt bei den Brit Awards wohl nicht vorgestellt. Im Rahmen eines Mega-Events in London wurden die begehrten Musik-Trophäen am Dienstagabend vergeben. Obwohl die Preisträger am Ende im Fokus standen, wurde das Ganze auch mit einer großen musikalischen Show zelebriert. Dabei hatten unter anderem auch Ed Sheeran (30) und Adele (33) Auftritte auf der Bühne. Für Anne-Marie endete ihre Performance allerdings ziemlich unglücklich: Sie knickte um und stürzte einen Treppenabsatz hinunter.

In einem kurzen roten Kleid gab die 30-Jährige ihren Song "Kiss My (Uh-Oh)" zum Besten. Als sie ganz dramatisch aus einer dampfenden und leuchtenden Box austrat und über drei Treppenstufen auf die Bühne gelangen wollte, passierte allerdings das kleine Missgeschick: Anne-Marie blieb an einer Treppenstufe hängen, knickte um und stürzte. Davon ließ sich die Blondine aber keineswegs beirren und performte einfach weiter. Auf Instagram hat die Musikerin mittlerweile auch ein Update gegeben und trotz allem Humor bewiesen. "Meinen linken Knöchel habe ich sowieso nicht gebraucht", schrieb sie.

Auch von den Fans vor Ort und im Netz gab es nach dem Sturz massenhaft Unterstützung für das Gesangstalent. "Anne-Marie hat den Sturz aussehen lassen, als sei er Teil der Show" oder "Anne-Marie, du hast uns beeindruckt. So durchzuziehen nach einem Sturz. Du hast gezeigt, dass alles möglich ist, wenn man es versucht und daran festhält", schwärmten die User auf Twitter.

Getty Images Anne-Marie, Sängerin

Getty Images Anne-Marie bei den Brit Awards 2022

Getty Images Anne-Marie nach ihrem Sturz bei den Brit Awards 2022

