Ist da etwa jemand enttäuscht? Die erste Folge der 17. Staffel von Germany's next Topmodel flimmerte letzten Donnerstag über die TV-Bildschirme. In der diesjährigen Ausgabe sind so einige außergewöhnliche Kandidatinnen dabei – wie etwa Viola, die im Netz bereits Diskussionen unter den Fans auslöste. Diese sind sich sicher: Viola erwartet ein spannendes Umstyling. Weniger spannend war hingegen wohl die Begegnung mit Heidi Klum (48): Viola hatte sich mehr davon versprochen!

"Ich hätte vorher gedacht, dass das erste Treffen mit Heidi ein bisschen krasser wird, weil ich ja auch immer ganz fleißig GNTM geguckt habe und es eigentlich für mich super-krass sein sollte, sie zu treffen", verriet die 21-Jährige. Doch die Modelmama, wie Heidi liebevoll genannt wird, habe auf Viola wie ein ganz normaler Mensch gewirkt. Die GNTM-Kandidatin konnte sich im Nachhinein auch nicht mehr ganz genau erinnern, worüber sie eigentlich mit der Ehefrau von Tom Kaulitz (32) gesprochen hatte. Doch bei einem war sich die Modelanwärterin sicher: Ihre pinken Haare waren Thema Nummer eins.

Aus Sicht des bekannten Designers Kilian Kerner hat die gebürtige Bremerin jedenfalls riesiges Potenzial! Sie bringe das passende Gesamtpaket mit, das die Fashion-Branche brauche:"Das gehört in die Modewelt. Die Modewelt hat so viel Vielfalt. Die einen brauchen die Beautys, die einen brauchen die Nerdies", erklärte der Modeschöpfer in einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner.

