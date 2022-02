Der Rosenkrieg zwischen Kanye West und Kim Kardashian droht zu eskalieren! Vor wenigen Tagen wetterte der Rapper plötzlich öffentlich gegen die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit. Der Grund? Seine älteste Tochter North West (8) ist seit November 2021 auf der Plattform TikTok aktiv – und versorgt ihre Fans regelmäßig mit neuem Content. Das passt dem Familienvater aber überhaupt nicht – zwischen ihm und der Mutter seiner Kinder entfachte deswegen jetzt ein heftiger Streit...

