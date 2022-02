Was ist denn da zu sehen? Jessica Haller (31) könnte derzeit glücklicher nicht sein. Immerhin brachte sie im letzten Jahr ein gesundes Töchterchen zur Welt und heiratete ihren Liebsten Johannes Haller (34) in einer absoluten Traum-Kulisse. In der verschneiten Landschaft des österreichischen Zillertals gaben sich die beiden das Ja-Wort. Die Fans der Beauty bekommen auch immer mal wieder private Details zu Gesicht. So auch nun wieder: Jessicas Kleine trägt offenbar schon Ohrstecker!

In einer Instagram-Story ist Baby Hailey-Su auf dem Schoß der einstigen Bachelorette zu sehen, die ihrer Süßen einen Kuss gibt. Zwar wird kein Blick auf das Gesicht des kleinen Sprösslings direkt gewährt, dennoch lässt sich ein auffälliges Detail erkennen: Am linken Ohr des Säuglings glitzert offenbar ein silberner Ohrstecker vor sich hin. Die kleine Hailey-Su erblickte Anfang Mai 2021 das Licht der Welt und ist somit gerade einmal neun Monate alt. Was wohl die Fans von dem Anblick halten?

Die junge Mutter musste sich jedenfalls schon häufiger Kritik seitens ihrer Follower stellen. Wie etwa bei zwei Schnappschüssen aus dem letzten Monat, auf denen die 31-Jährige in den Augen vieler kaum zu erkennen war. "Wenn da oben drüber nicht dein Name stehen würde, würde man dich gar nicht erkennen. Warum muss man das so bearbeiten [...] Du hast es doch gar nicht nötig", kommentierte beispielsweise ein User bei Instagram.

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller im Dezember 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Hailey-Su Haller

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und ihre Tochter Hailey-Su im Januar 2022 in Kitzbühel

