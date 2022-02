Die einstigen Take Me Out-Kandidaten Frank und Silvana besiegeln ihre ungewöhnliche Liebesgeschichte. Die beiden Singles gingen in der Kuppelshow 2017 auf ihr erstes Date – jedoch nicht als Unbekannte. Frank war Silvanas Chef. Doch die beiden schrieben noch aus einem ganz anderen Grund "Take Me Out"-Geschichte: Sie gaben sich 2020 als erstes Pärchen aus der Show das Jawort. Nach der Zeremonie auf den Malediven soll nun auch die offizielle standesamtliche Hochzeit folgen – und auch dabei spielt die Dating-Show eine Rolle.

Silvana und Frank wollen nun auch ganz offiziell Mann und Frau sein. Wie RTL bekannt gab, werden die beiden sich daher am 22. Februar 2022 in Lohmar noch einmal standesamtlich trauen. Dabei wird das Brautpaar mit der berühmten "Take Me Out"-Limousine zum Standesamt und zur Hochzeits-Location gebracht, die die beiden damals schon zu ihrem allerersten Date gefahren hat. "Dass 'Take Me Out' ein Teil unserer Hochzeit sein kann und uns die Fahrt ins Glück schenkt, ist die Kirsche auf unserer Hochzeitstorte. Wir sind unfassbar happy und dankbar darüber", erklärte Silvana.

Ursprünglich hatten Frank und Silvana vor, 2020 mit ihren Familien und Freunden in Deutschland Hochzeit zu feiern. Doch aufgrund der Gesundheitskrise war das nicht möglich. Stattdessen wurden ihre Flitterwochen auf den Malediven kurzerhand zum Hochzeits-Trip umfunktioniert. Dort schworen die beiden sich dann in einer intimen Zeremonie am Strand nur zu zweit die ewige Liebe.

Anzeige

RTL Frank und Silvana in der "Take Me Out"-Limousine

Anzeige

RTL / Yashrib Ahmed "Take Me Out"-Frank und Silvana auf den Malediven

Anzeige

RTL "Take Me Out"-Silvana

Anzeige

Habt ihr Silvana und Franks Liebesgeschichte verfolgt? Ja, natürlich! Nein, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de