Romina Palm (22) ist dankbar für ihren Schutzengel. Die Influencerin erlangte 2021 durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel an Bekanntheit. Wie sich ihr Leben seither verändert hat, teilt das Model regelmäßig auf Social Media und lässt ihre Fans an ihrem turbulenten Alltag teilhaben. Nun meldete sich Romina mit einer beunruhigenden Nachricht bei ihren Followern: Ihr Autoreifen ist plötzlich geplatzt.

"Mir ist so was noch nie passiert. Ich bin immer noch voll am Zittern", erzählte die 22-Jährige ihren Anhängern in ihrer Instagram-Story. Während einer Fahrt auf der Autobahn bemerkte die Influencerin, dass etwas mit ihrem Auto nicht stimmte. Daher entschied sie sich dazu, auf den Standstreifen zu fahren. "Zum Glück habe ich angehalten", teilte Romina mit. Der Reifen ihres Autos war während der Fahrt geplatzt.

Nur kurze Zeit später meldete sich das Model erneut bei seinen Fans. Dank einer Freundin und des Abschleppdiensts sei sie "heil und sicher" an ihrem Ziel angekommen. Passiert sei ihr bei der Autopanne nichts. "Ich hatte heute fünf Schutzengel", fasste Romina das Ereignis zusammen.

