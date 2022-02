Die Ehe von Wayne (36) und Coleen Rooney (35) hat bereits einige heftige Skandale überstanden. Immer wieder sorgte der britische Fußballstar durch Sauftouren und Seitensprünge für Aufsehen. Erst im vergangenen Jahr kursierten Bilder im Netz, die ihn mit mehreren halb nackten Frauen zeigten. Doch seine Ehefrau verzieh ihm immer wieder. Ist sie etwa nur der vier gemeinsamen Kinder zuliebe bei Wayne geblieben?

Davon sind zumindest viele Fans der 35-Jährigen überzeugt. Wayne und Coleen sind die Eltern des zwölfjährigen Kai, des achtjährigen Klay, des sechsjährigen Kit und des Nesthäkchens Cass (3). In der neuen Dokumentation Rooney erklärt Coleen jetzt, dass sie bei den Entscheidungen, ihre Ehe zu retten, tatsächlich auch an ihre vier Jungs dachte: "Ich weiß, dass die Leute sagen 'Oh, sind sie nur zusammengeblieben, um die Familie zusammenzuhalten?' Das spielte eine Rolle, aber wir lieben uns auch immer noch."

Wenn ihre Ehe in einer Krise steckte, habe Coleen bisher immer versucht, die Meinung der Öffentlichkeit auszublenden. Stattdessen habe sie sich Ratschläge von Freunden und ihrer Familie geholt. "Ich hoffe, er hat daraus gelernt und bringt sich nicht wieder selbst in diese schrecklichen Situationen. Aber es ist passiert und ich muss damit leben. Wenn ich nicht damit leben könnte, hätte ich die Beziehung beendet", verriet sie in der Doku.

Getty Images Wayne und Coleen Rooney in England

Instagram / coleen_rooney Wayne und Coleen Rooney mit ihren Söhnen

Getty Images Coleen und Wayne Rooney bei der Premiere von "Rooney"

