Arnold Schwarzenegger (74) ist ahnungslos. Im Dezember des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Kathrine Schwarzenegger und ihr Ehemann Chris Pratt (42) ihr zweites Kind erwarten. Das Paar selbst meldete sich zu der erneuten Schwangerschaft bisher noch nicht zu Wort. Doch nun plauderte Kathrines Vater Arnold aus dem Nähkästchen und verriet, warum er glaubt, dass er das Geschlecht seines Enkels erst bei der Geburt erfahren wird.

"Ich plaudere sehr oft Geheimnisse aus. Ich kann meinen Mund einfach nicht halten", erklärte der "Terminator"-Darsteller bei "Jimmy Kimmel Live!". Der 74-Jährige wisse jedoch nicht, ob seine Tochter und ihr Mann bereits wissen, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommen. Seine Ex-Frau Maria Shriver (66) habe sich damals immer überraschen lassen. "Ich denke, weil Katherine Maria sehr ähnlich ist, dass sie es wahrscheinlich genauso machen wird", meinte der Schauspieler.

Über sein weiteres Enkelkind freue sich Arnold sehr. Bereits nach der Geburt von Enkelin Lyla sei der ehemalige kalifornische Gouverneur total in seiner Rolle als Großvater aufgegangen. "Sie lieben es einfach, Oma und Opa zu sein!", verriet Kathrine 2020 in einem Interview mit Us Weekly.

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger während ihrer ersten Schwangerschaft 2020

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Maria Shriver, 2014

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver mit ihren Kindern Christina, Patrick und Katherine

