Stefanie Giesinger (25) zeigt, dass auch sie nicht "perfekt" ist. Bei Shootings und auf dem Laufsteg gibt das Model stets eine super Figur ab. Die Germany's next Topmodel-Siegerin ist das Vorbild vieler Mädchen und wird für ihr nahezu makelloses Auftreten gefeiert. Aber auch Steffi hat mit kleineren Schönheitsproblemchen zu kämpfen – woraus sie sich aber nichts mache, wie sie jetzt klarstellte. Die Pfälzerin zeigte sich mit leichtem Damenbart und einer Monobraue.

"Sie hat ein Damenbärtchen, Nasenhaare und rausgewachsene Fingernägel, aber Hauptsache Edelsteine", schrieb die Beauty auf Instagram zu einer Nahaufnahme ihres Gesichts. Steffi legte das Augenmerk dabei zwar auf die glitzernden Steinchen an ihrem Eckzahn – präsentierte aber auch ein paar dünne Härchen über der Oberlippe und nicht gestutzte Haare in ihrer Nase. Auch die letzte Maniküre ist wohl schon ein paar Tage her – denn die schwarzen Gelnägel sind schon ein ganzes Stück herausgewachsen, weshalb Steffis Naturnagel gut sichtbar ist.

In einer weiteren Sequenz teilte die 25-Jährige zudem ein Bild von ihren Augenbrauen. Dazu titelte sie: "Eine Monobraue – aber wen interessiert's?" Obwohl sie in der Schule damals für genau solche angeblichen Makel gemobbt worden sei, könne sie heute voller Selbstbewusstsein darüber hinwegblicken. "Also ihr Süßen mit etwas mehr Körper- und Gesichtsbehaarung. Ihr seid wundervoll – lasst euch nichts anderes erzählen", gab sie ihren Followern deswegen mit auf den Weg.

Instagram / stefaniegiesinger Model Stefanie Giesinger

Instagram / stefaniegiesinger Model Steffi Giesinger

Getty Images Stefanie Giesinger in München

