Kim Kardashian (41) äußert sich zum Ehe-Aus mit Kanye West (44). Vergangenen Februar reichte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit nach knapp sieben Jahren Ehe die Scheidung von dem Vater ihrer Kinder ein. Woran genau die Beziehung der beiden gescheitert war, verrieten die Influencerin und der Rapper bisher nicht. Nun gab Kim ein seltenes Interview über ihr Ehe-Aus und offenbarte, was einer der Gründe für die Scheidung gewesen sein könnte.

"In den letzten zwei Jahren habe ich beschlossen, dass ich mich selbst glücklich machen werde. [...] Und selbst wenn das zu Veränderungen geführt und meine Scheidung verursacht hat, denke ich, dass es wichtig ist, ehrlich zu sich selbst zu sein, was einen wirklich glücklich macht", erzählte die 41-Jährige in einem Interview mit Vogue. "Ich habe so lange das getan, was andere Leute glücklich gemacht hat", meinte die vierfache Mutter.

In den vergangenen Wochen sah sich Kim immer wieder mit Anfeindungen von ihrem Noch-Ehemann konfrontiert. Doch ihre Kids versucht sie aus diesen Streitigkeiten herauszuhalten. "Man kann so verletzt oder wütend auf seinen Ex sein, aber ich denke, vor den Kindern muss es immer heißen: 'Dein Dad ist der Beste'", betonte die TV-Bekanntheit.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Bekanntheit

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Kanye West

