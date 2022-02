Channing Tatum (41) machte sich große Sorgen. 2006 lernten sich der Schauspieler und Jenna Dewan (41) bei den Dreharbeiten zu dem Film Step Up kennen und lieben. 2013, vier Jahre nach ihrer Hochzeit, wurden die beiden Eltern einer Tochter. Doch 2018 gab das Paar überraschend seine Trennung bekannt. Nun verriet Channing, dass er nach dem Beziehungsende Angst davor hatte, alleinerziehender Vater zu sein.

In einem Interview mit dem Magazin VMAn teilte der 41-Jährige mit, dass sich Sorgen darüber machte, wie er seiner Tochter Everly (8) begegnen sollte. "Besonders als alleinerziehender Vater. Ich hatte doppelte Angst", offenbarte der Magic Mike-Darsteller. Besonders eine Frage sorgte bei Channing für Verzweiflung: "Würde ich in der Lage sein, all die Dinge zu tun, die eine Mutter tun sollte?" Zudem machte er sich Gedanken darüber, ob er dieselbe Bindung zu seiner Tochter aufbauen könne, wie eine Mutter.

Doch die Sorgen des Filmstars scheinen unbegründet gewesen zu sein. Vergangenen November wurde der "Jupiter Ascending"-Darsteller dabei abgelichtet, wie er mit seinem Sprössling am Straßenrand von Los Angeles Limonade verkaufte und potenzielle Kunden anlockte.

ActionPress Channing und Everly Tatum, November 2019

Instagram / channingtatum Channing Tatum mit seiner Tochter Everly

Instagram / channingtatum Channing Tatum und Everly Tatum, Dezember 2019

