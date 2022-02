Cheyenne Ochsenknecht (21) will offenbar so schnell wie möglich wieder Mama werden! Im März vergangenen Jahres brachte der jüngste Ochsenknecht-Spross seine kleine Tochter Mavie Handio Ochsenknecht Sifkovits zur Welt. Das Kind entstand in der Beziehung mit Nino. Fast ein Jahr nach der Geburt wird die 21-Jährige ab kommender Woche an der aktuellen Let's Dance-Staffel teilnehmen. Wäre dieser TV-Deal aber nicht zustande gekommen, wäre Cheyenne längst wieder in anderen Umständen!

Das erzählte die Influencerin gerade im Interview mit Gala: "Wenn 'Let's Dance' nicht wäre, wäre ich schon wieder schwanger!" Das bedeute im Umkehrschluss aber nicht, dass es die Blondine und ihr Verlobter nach dem Ausscheiden oder Sieg der Tanzshow direkt wieder drauf ankommen lassen. "Wir lassen uns da Zeit und warten, bis es passiert. Einen genauen Plan haben wir nicht", erklärte die Wahl-Österreicherin.

Auch das Thema Hochzeit wären die beiden Turteltauben längst angegangen, wäre das große TV-Projekt nicht: Zum Jahreswechsel war der Kicker vor seiner Cheyenne auf die Knie gegangen. Die Trauung können die Zwei seitdem eigentlich kaum noch abwarten, wie die Mami erklärte: "Wenn es nach uns ginge, würden wir sofort heiraten. Aber jetzt ist erst einmal 'Let's Dance' und wir haben noch viel vor. Vielleicht heiraten wir dieses Jahr standesamtlich." Ob eine kirchliche Hochzeit anschließend auch infrage kommt, wissen Cheyenne und Nino noch nicht.

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Freund Nino und ihrer Tochter Mavie im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und ihr Freund Nino im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de