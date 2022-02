Lavinia Wollny (22) zeigt ihrem Freund Tim Katzenbauer das Leben in der Großfamilie! Im November 2020 wurde bekannt: Die Die Wollnys-Bekanntheit und ihr Partner erwarten ihr erstes Baby. Geplant war der Nachwuchs zwar nicht, doch der Vorfreude tut das keinen Abbruch. Kurz vor der Geburt ihres Kindes wollen die beiden auch noch umziehen. Aus diesem Grund kommen Lavinia und Tim nun vorübergehend wieder bei Familienoberhaupt Silvia Wollny (57) unter.

In der aktuellen Folge von "Die Wollnys" ist der 23-Jährige bereits im Hause Wollny angekommen. "Ich darf jetzt auch mal einen Monat miterleben, wie es ist, hier bei der Großfamilie unter dem Dach zu sein und das von morgens bis abends mitzubekommen", berichtet Tim. Der Grund für das Abenteuer ist die Überbrückung des Zeitraums zwischen dem Auszugstermin in ihrer alten Wohnung und dem Einzugstermin in die neue Bleibe. "Da bin ich mal sehr gespannt", betont der werdende Vater.

Auch bei Lavinia macht sich Aufregung breit – vor allem, weil zu diesem Zeitpunkt auch noch die Taufe ihrer Neffen Emory und Casey vor der Tür steht. "Die anstehende Taufe ist ja so oder so was Besonderes, weil die zwei Kleinen ja sowieso was Besonderes sind. Dann ist es noch was Besonderes für mich, weil Tim das erste Mal bei so einer großen Familienfeier dabei ist", hält die 22-Jährige fest.

RTL2 Die Wollnys

Tim Katzenbauer im Frühjahr 2021

Lavinia Wollny mit ihrem Freund Tim

