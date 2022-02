Er macht sich nichts aus Geld! Als Zorro hat sich Antonio Banderas (61) in die Herzen der Fans gespielt. Auch Jahre später ist der Schauspieler noch fester Bestandteil der Elite in Hollywood. So feiert in wenigen Tagen die Spieleverfilmung "Uncharted" mit ihm und Tom Holland (25) in den Hauptrollen Premiere. Aber trotz seines Erfolgs ist der Schauspieler nicht glücklicher geworden: In einem Interview erzählte er, wie es ist, kein Geld zu haben.

Im Gespräch mit der Essener Funke Mediengruppe erzählte der Spanier, dass er früher ziemlich arm gewesen sei und erst mit Anfang 30, als er in die USA gekommen ist, Geld verdienen konnte. Allerdings ist ihm sein darauffolgender Ruhm nie zu Kopf gestiegen. Durch seine gesundheitlichen Probleme in den letzten Jahren sei dem Ex von Melanie Griffith (64) eins klar geworden: Er hängt nicht an materiellen Dingen wie Geld. "Ich hänge an Menschen und an meinem Beruf," betonte der 61-Jährige. Auch seine Herkunft hilft Antonio dabei, den Boden unter den Füßen nicht zu verlieren: "Alles andere, was in meinem Leben in puncto Erfolg passiert ist, ist nur eine Leihgabe. Ich kann es auch wieder verlieren.“

Aus diesem Grund hilft Antonio Banderas nun jungen Schauspielern in seiner Heimatstadt Malaga. Er hat dort ein Theater gekauft, um anderen Künstlern eine Plattform zu bieten: "Und das bereitet mir ein riesiges Vergnügen. Ich ruiniere mich zwar dabei, aber das auf eine höchst romantische Weise.“

Anzeige

Getty Images Antonio Banderas, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Antonio Banderas, Hollywood-Star

Anzeige

Getty Images Antonio Banderas mit seiner Freundin Nicole Kimpel und seiner Tochter Stella bei den Oscars 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de