Mike Heiter (29) trägt einen neuen Look! Fans des Ex-Love Island-Kandidaten können sich auf seinen Social Media Accounts immer wieder über neue, ausgefallene Outfit-Kreationen freuen. Der Modefan brachte sogar kürzlich sein erstes Luxuslabel auf den Markt. Nun dachte sich der 29-Jährige offenbar: Es wird auch auf seinem Kopf Zeit für was Neues. Gesagt, getan – jetzt präsentierte Mike seinen Followern einen Man Bun!

Mit seinem neuen Look schloss sich Mike Promis an, die bereits große Fans des hippen Männerdutts sind. Stars wie Rúrik Gíslason (33) oder auch Brad Pitt (58) tragen ihn gerne. Jetzt bewies Mike: Der Man Bun steht ihm auch! Stolz präsentierte er auf Instagram seine Haarpracht aus mehreren Perspektiven. Zahlreiche Reality-TV-Stars wie Calvin Kleinen (29), Andrej Mangold (35) und Thorsten Legat (53) machten dem Ex von Elena Miras (29) in der Kommentarspalte Komplimente.

Doch Mischa Mayer (30) fiel auf: Mikes Haarpracht erinnert ihn an einen Fußballer. "Vielleicht ist es gar nicht Mike Heiter, sondern Sergio Ramos (35)?", spaßte der Ex-Promi Big Brother-Kandidat. Der Vergleich kommt hin: Auch der gebürtige Spanier bindet seine Haare regelmäßig zu einem Man Bun zusammen. Wie gefällt euch Mikes Look? Stimmt ab!

Instagram / rurikgislason Rúrik Gíslason im November 2021

Instagram / mikeheiter Mike Heiter

Getty Images Sergio Ramos, Fußballer

