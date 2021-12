Mike Heiter (29) geht unter die Modedesigner! Der Reality-TV-Kandidat wurde durch seine Teilnahme an der Kuppelshow Love Island bekannt. Gemeinsam mit Chethrin Schulze (29) erreichte er das Finale der Sendung. Nach seiner Teilnahme am Sommerhaus der Stars mit Ex-Freundin Elena Miras (29), an der Dschungelshow und am Kampf der Realitystars fragen sich Fans, wann Mike wieder im Fernsehen zu sehen sein wird. Doch die TV-Pläne liegen offenbar erstmal auf Eis, denn der Hottie baute sich jetzt ein weiteres Standbein auf!

Mike vertreibt nun seine eigene Luxusmarke, wie er gegenüber Promiflash verriet. Das Besondere an seinem Label: "In jedem Produkt von mir ist ein Gramm Echtgold verarbeitet." Dazu schwört der Muskelmann auf Qualität und limitierte Stückzahlen von jeweils 999. "Wenn die weg sind, sind die weg und werden nie mehr nachproduziert", ließ die TV-Bekanntheit verlauten. Doch lohnt es sich, für Mikes Produkte so tief in die Tasche zu greifen? "So was hat es noch nie gegeben mit Echtgold", behauptet der 29-Jährige.

Doch Fans von dem Reality-TV-Mike können beruhigt sein – ganz will der gebürtige Essener seine Fernsehkarriere nicht an den Nagel hängen. Im Promiflash-Interview schwärmte er zum Beispiel von seiner "Kampf der Realitystars"-Teilnahme mit Freundin Laura Morante (31). Seine Vorstellungen für die Zukunft? "Eine Coupleshow wäre geil. Mit Laura gehe ich überall hin – außer zu Temptation Island V.I.P.", lachte der gelernte Kfz-Mechatroniker.

Mike Heiter, November 2021

Mike Heiter, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2021

Mike Heiter und Laura Morante, Reality-TV-Stars

