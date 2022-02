Chrishell Stause (40) plaudert über ihre verflossene Liebe! Im Dezember gaben die Selling Sunset-Darstellerin und ihr Boss und Co-Star Jason Oppenheim (44) nach nur fünf Monaten ihr Liebes-Aus bekannt. Trotz ihrer Trennung und der unterschiedlichen Ansichten über die Gründung einer gemeinsamen Familie will das einstige Liebespaar dennoch auch zukünftig freundschaftlich miteinander umgehen. Findet es Chrishell nicht trotzdem unangenehm, weiterhin mit ihrem Ex für ihre gemeinsame Serie zusammenzuarbeiten?

Im Rahmen eines TV-Auftritts in der US-amerikanischen Talkshow Watch What Happens Live sprach Chrishell über ihre Beziehung zu ihrem Ex-Freund und Immobilienboss Jason. Dabei brannte dem Moderator Andy Cohen (53) vor allem eine Frage besonders unter den Nägeln: Ist es nicht unangenehm, für die Dreharbeiten ihrer gemeinsamen Netflixserie weiterhin gemeinsam vor der Kamera zu stehen und Zeit miteinander verbringen zu müssen? "Nein, nur wenn Alkohol im Spiel ist", lachte Chrishell und zeigte sich wieder sichtlich gut gelaunt.

Trotz all ihrer Scherze wollte die Serien-Darstellerin auch mit dem hartnäckigen Gerücht aufräumen, die Liebesbeziehung der beiden sei nur für die "Selling Sunset"-Handlung entwickelt worden. "Wenn das so wäre, hätten wir uns viel mehr Mühe gegeben, die Presse zu beschäftigen und die Trennung nicht zu veröffentlichen, bevor die Show ausgestrahlt wurde", stellte Chrishell klar. Ein genaues Datum für den Serienstart der fünften Staffel des erfolgreichen Reality-Formats gibt es jedoch noch nicht.

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause, "Selling Sunset"-Bekanntheit

Getty Images Chrishell Stause und Jason Oppenheim bei den Power Broker Awards

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause, Reality-TV-Star bekannt aus "Selling Sunset"

