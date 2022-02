Bekommen die Superstars in der Super Bowl-Halbzeitshow etwa deutsche Promi-Unterstützung? Heute Nacht treten die Cincinnati Bengals gegen die Los Angeles Rams in einem fulminanten Football-Finale an. Das Megaevent wird in den USA jedes Mal auf Neue mit einer riesigen Show zelebriert. Die Topstars der Musikbranche reißen sich darum, den Fans in der Pause nach den ersten zwei Quartern ordentlich einheizen zu dürfen. Aber hat etwa auch Heidi Klum (48) einen Auftritt? Aktuellen Gerüchten nach ist sie Teil der Show.

Dass Eminem (49), Dr. Dre (56), Kendrick Lamar (34) und Snoop Dogg (50) gemeinsam performen werden, ist mittlerweile schon bekannt. Aber werden die Hip-Hop-Stars etwa von dem Model unterstützt? Laut Bild-Informationen soll die Germany's next Topmodel-Jurorin zumindest vor Ort und im Stadion sein. Aber wieso sollte Heidi überhaupt ausgerechnet mit Snoop Dogg und Co. auf der Bühne stehen? Die 48-Jährige hat vor Kurzem einen Song mit dem US-Amerikaner rausgebracht. Den GNTM-Titelsong "Chai Tea With Heidi" singen Heidi und Snoop Dogg zusammen. Ob überhaupt und in welcher Funktion Heidi aber im Rahmen der Halbzeitshow zu sehen sein wird, ist derzeit unklar.

Tatsächlich ist die Laufstegschönheit allerdings hin und weg von Snoop Dogg. Sie hatte zuletzt sogar schon Mitleid mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (32) – weil sie quasi ununterbrochen von dem Musiker schwärmt. "Mein Mann tut mir leid! Denn ich habe in letzter Zeit wirklich nur noch von Snoop gesprochen. Er ist aber sehr geduldig und gelassen, was das angeht", gab Heidi gegenüber People zu.

Getty Images Jennifer Lopez in der Halbzeitshow des 54. Super Bowl

Instagram / eminem Dr. Dre, Eminem und Kendrick Lamar im Juni 2017

ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz bei Justin Biebers "Homecoming Super Bowl"-Performance

