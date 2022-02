Kanye West (44) verwirrt seine Fans ein weiteres Mal! Im Frühjahr 2021 hatten der Rapper und seine Frau Kim Kardashian (41) eigentlich verkündet, dass sie ihre Ehe beenden. Anschließend entbrannte ein echter Rosenkrieg: Der Rapper machte der Unternehmerin im Netz schwere Vorwürfe, sie würde ihm seine Kinder vorenthalten. Jetzt postete Kanye erneut kryptische Zeilen – doch die klingen eher so, als wolle er seine Ex zurück!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Neu-Single am Montag mehrere Statements. Zu einem Tweet, in dem er für den Kampf um seine Familie gelobt wird, schrieb er: "Danke, dass ihr mich so unterstützt. Meine Familie bedeutet mir mehr, als alles, was ich im Leben erreicht habe!" Kanye forderte seine Fans weiter auf, Pete Davidson (28) – den neuen Freund von Kim – als Loser zu bezeichnen: "Schreit KIMYE für immer!" Kimye war der Pärchenname von Kim und Kanye während ihrer Beziehung gewesen.

Doch damit nicht genug: Kanye erklärte in einem weiteren Posting, er habe keinerlei Streit mit seiner Verflossenen – ihre öffentliche Beziehung sei jedoch kompliziert: "Die Menschen nennen mich verrückt, aber verliebt sein bedeutet verrückt sein und ich bin verrückt nach meiner Familie!"

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern Chicago, North und Saint, Weihnachten 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de