Was plant Georgina Fleur (31) in Sachen TV-Karriere? Die polarisierende Reality-TV-Beauty hat sich in den vergangenen Monaten eine Auszeit von den nervenaufreibenden Fernsehjobs genommen – und das aus einem besonders schönen Grund: Die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin wurde nämlich vor rund einem halben Jahr zum ersten Mal Mutter. Ihre kleine Tochter erblickte im Spätsommer 2021 das Licht der Welt. Aber will Georgina nach ihrer Baby-Auszeit eigentlich wieder an TV-Formaten teilnehmen?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Fan jetzt wissen, ob Georgina in naher Zukunft weitere TV-Projekte plant – und die Neu-Mama gab daraufhin eine ganz klare Antwort. "Es ist erst mal nichts geplant", erklärte die 31-Jährige und fügte hinzu: "Vielleicht mal ein Interview oder mal eine Show, die man in vier bis sechs Stunden dreht. Doch neben der kurzen Drehdauer sei Georgina noch etwas anderes sehr wichtig...

Entscheidend seien für sie nämlich regelmäßige Pausen am Set! Immerhin brauche Georgina auch während eines TV-Drehs zwischendurch Zeit, um ihre kleine Tochter zu stillen. "Sonst platzen die Boobs", scherzte der Rotschopf und verdeutlichte den Witz mit einem Bomben-Emoji.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, Februar 2022

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, November 2021

