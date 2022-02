Bekommen Brooklyn Beckham (22) und Nicola Peltz (27) etwa Nachwuchs? Der Sohn von Victoria (47) und David Beckham (46) und die US-amerikanische Schauspielerin gehen bereits seit Oktober 2019 gemeinsam durchs Leben. Inzwischen haben sich die beiden Turteltauben sogar verlobt – und auch ein gemeinsames Kind soll sich das Paar wünschen: Immer wieder machen Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft die Runde. Aber werden die beiden denn demnächst tatsächlich Eltern? Zumindest deutete Brooklyn das jetzt höchstpersönlich an...

In ihrer Instagram-Story filmte Nicola gerade erst voller Freude mehrere Blumensträuße, die sie von ihrem Brooklyn geschenkt bekommen hatte – und der 22-Jährige legte den Bou­quets auch noch eine vielsagende Karte bei. "Du schaffst es immer wieder, mich zum glücklichsten Mann der Welt zu machen und ich kann es kaum abwarten, dich meine Ehefrau zu nennen", schrieb er auf der Karte an seine Liebste und beendete die Nachricht mit den Worten: "Du wirst die beste Mutter der Welt sein. Ich bin so glücklich, dich mein nennen zu dürfen."

Zwar ließ Nicola die Andeutungen auf der Karte bislang unkommentiert – doch bei den lieben Komplimenten und den vielen weißen Rosen war sie trotzdem ganz hin und weg! "Oh mein Gott, du bist unglaublich", freute sie sich und schwärmte: "Brooklyn, ich liebe dich so sehr."

