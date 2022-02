Anfang des Monats verkündete Queen Elizabeth II. (95), dass Herzogin Camilla (74) zukünftig den Titel der "Queen Consort" – also den der Königsgemahlin – tragen soll, sobald Prinz Charles (73) den britischen Thron besteigt. Seit der ehrenvollen Verkündigung durch die Queen haben sich Charles und Camilla deshalb bereits sehr erkenntlich gezeigt und sich öffentlich bedankt. Obwohl auch Camillas Sohn seit der Titelvergabe seiner Mutter im Netz aktiv ist, scheint der sich vielmehr für gute italienische Pasta zu interessieren.

Ist Tom Parker Bowles (47) etwas nicht an dem königlichen Aufstieg seiner Mutter interessiert? Diesen Eindruck erweckte der Sohn aus Camillas erster Ehe mit Andrew Parker Bowles zumindest mit seinem letzten Twitter-Beitrag. Statt sich zu der Titelvergabe und den wertschätzenden Worten der Queen an seine Mutter zu äußern, teilte der Essenskritiker nun einen Link zu einer seiner neusten Rezensionen – weniger als um die königlichen Neuigkeiten stand hier die italienische Pasta eines Londoner Restaurants im Vordergrund, welche er als "unverschämt gut" bezeichnete.

Während eines Interviews in der britischen TV-Show Good Morning Britain erklärte der 47-jährige Kochbuchautor jedoch vor einigen Jahren bereits, dass er sich selbst nie wirklich ganz als Teil der königlichen Familie gefühlt habe. "Meine Mutter hat eingeheiratet. Wir sind die bürgerlichen Kinder. Wir stehen an der Seite", alberte Tom schon damals herum – weshalb eine Stellungnahme des Stief- und Patensohns von Prinz Charles zu königlichen Angelegenheiten wohl auch in Zukunft eher unwahrscheinlich bleibt.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Camilla bei einem Event in London, Oktober 2015

Getty Images Tom Parker Bowles, Sohn von Herzogin Camilla

Getty Images Herzogin Camilla im Februar 2022

