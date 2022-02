Die beiden können einfach alles tragen! Justin (27) und Hailey Bieber (25) sind seit vier Jahren zusammen und meistern seitdem alle Höhen und Tiefen ihrer Beziehung gemeinsam. Styletechnisch sind die beiden Turteltauben ebenfalls auf der gleichen Wellenlänge: von chic bis leger – die beiden können alles tragen. Zum Super Bowl zeigte sich das Ehepaar wieder einmal im angesagten Streetstyle-Look in der Öffentlichkeit!

Auf dem Weg zur Super-Bowl-Party von Rapper Drake zeigten die Biebers, wie der lässig-lockere Look am besten funktioniert. Während sich der "Peaches"-Interpret mit weißem Kapuzenpullover und einem blauen Trainingsanzug mit weißen und grünen Streifen modisch etwas zurückhielt, ging Hailey styletechnisch aufs Ganze. Das Model entschied sich für einen All-Black-Look, bestehend aus Samt-Top und weiten Baggy Pants. Auffälliger Silberschmuck an Handgelenken und Hals rundeten ihr Outfit ab und gaben ihm die Extraportion Glamour. So konnten die beiden stylish bis in den Morgen feiern!

Nach den negativen Schlagzeilen hat sich das Paar eine gemeinsame Auszeit verdient. Vor wenigen Tagen kam es nach einem Konzert von Justin zu dramatischen Szenen: In der Nähe der Partylocation des Sängers wurden mehrere Menschen bei einer Schießerei verletzt.

Getty Images Justin und Hailey Bieber

Instagram / justinbieber Justin Bieber und seine Hailey

twoeyephotos Hailey und Justin Bieber bei einem Basketballspiel in Los Angeles, Oktober 2021

