Wie steht Samira Klampfl (28) eigentlich dazu, dass ihr Partner und Vater ihres ungeborenen Babys bald mit seiner Ex im TV zu sehen ist? Kommenden Dienstag startet auf RTL das brandneue Trash-Format Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen. In der Show müssen acht Ex-Paare in harten Challenges gegeneinander um 100.000 Euro kämpfen. Auch Serkan Yavuz (28) ist dabei – mit seiner einstigen Flamme Carina Spack (25). Im Promiflash-Interview verrät er, wie er seiner Samira das beigebracht hat!

Am 22. Februar werden die Exen endlich aufeinander losgelassen – und vor allem bei Serkan und Carina scheint Explosionspotenzial vorprogrammiert. Das einstige Duo ging im Oktober 2020 nicht gerade harmonisch auseinander. Samira lernte Serkan 2021 bei Bachelor in Paradise kennen, aktuell ist sogar ein Kind unterwegs. Dass der Bayer in der Sendung auf seine Ex trifft, scheint seine Baby-Mama aber nur wenig beunruhigt zu haben, wie Serkan Promiflash verriet: "Samira vertraut mir zu 100 Prozent und andersrum. Natürlich ist es für sie nicht das entspannteste Format, aber sie weiß, dass Carina für mich kein Thema ist und war."

Bevor Serkan bei "Prominent getrennt" überhaupt zusagte, hätte er sich lange mit Samira darüber unterhalten. Im Endeffekt hätten sie gemeinsam entschieden, dass er das Abenteuer wagen wird. Bevor sich der TV-Casanova und seine Ex in der Sendung über den Weg liefen, sei ihr Verhältnis mehr als eisig gewesen: "Wir hatten keinen Kontakt wie manch andere Kandidaten [...], die sich darauf vorbereitet haben. Ich habe lediglich gehofft, dass sie sich körperlich fit macht für die Sendung", schloss er ab.

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, März 2020

Instagram / serkan___yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz

