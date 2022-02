Gibt es in dieser Woche handfesten Streit? Die diesjährige Staffel von Germany's next Topmodel ist noch ziemlich jung – erst zwei Folgen der Castingshow wurden bisher gezeigt. Zeit genug jedoch, dass zwischen den Girls erste Zwistigkeiten entstehen konnten, zumal wenn der Druck steigt: Denn in dieser Woche entscheidet sich, welche Nachwuchsmodels einen heiß begehrten Platz im Opener für die Show ergattern. Dabei fahren einige Beautys erstmals die Krallen aus!

In einem ersten Trailer zeigte ProSieben vorab einige Szenen aus der kommenden Folge – und die haben es in sich: Denn der Weg in den Vorspann der Sendung führt über einen rutschigen Laufsteg am Pool, Stürze inklusive. Unter den Kandidatinnen sorgt der Stress für blank liegende Nerven. "Ich hab 'nen Hals langsam, es kotzt mich an", hört man Kandidatin Jasmin Sainabou Jägers sagen. Auch ihre Mitstreiterin Julia Weinhäupl (22) ist außer sich: "Also, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen: Das fuckt mich ab!" Ob die beiden dabei die wackelige Challenge oder die Attitüden ihrer Konkurrentinnen im Blick hatten, blieb jedoch offen.

In dem kurzen Clip sind auf jeden Fall viele ernste Gesichter zu sehen – und eine streng anmutende Heidi Klum (48). "Das war gar nicht gut", sagt die Chefjurorin an einer Stelle mit besorgter Miene. Kandidatin Lieselotte Reznicek scheint das alles zu viel zu werden. "Ich glaub, ich reise ab", stellt sie ihren freiwilligen Exit zur Debatte.

ProSieben / Richard Hübner Jasmin, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Instagram / juwel_2000 Julia Weinhäupl, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / germanysnexttopmodel Lieselotte und Barbara, Kandidatinnen bei "Germany's next Topmodel" 2022

