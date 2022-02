Lieselotte hat einen großen Traum – die Musikerin will unbedingt Germany's next Topmodel werden! Und bislang konnte die 66-Jährige Heidi Klum (48) auch von ihrem Talent als Model überzeugen: Vor allem die lässige Art der Beauty haute die Chefjurorin direkt vom Hocker. Aber kommt die Berlinerin jetzt in der dritten Woche schon an ihre Grenzen? Zumindest war Lieselotte beim Tanztraining total verzweifelt!

Während die anderen Kandidatinnen die Tanzschritte für den Dreh des GNTM-Openers relativ schnell verinnerlicht hatten, hatte Lieselotte sichtbar Schwierigkeiten. "Lieselotte ist so ein bisschen das Schlusslicht gerade, also sie hat zwei linke Füße", stellte Heidi fest. Aber auch die 66-Jährige selbst merkte, dass es nicht so richtig rund läuft. "Ich konnte mir das auch nicht so merken. Da merkt man dann wahrscheinlich doch das Alter", meldete sich Lieselotte im Einzelinterview zu Wort und brachte ihre große Verzweiflung zum Ausdruck: "Ich glaube, ich reise ab."

Daraufhin suchte Lieselotte das Gespräch zu Heidi, um bei der Modelmama nach Rat zu fragen. "Mir ist auch schwindelig, weißte?", beklagte sich die Kandidatin und fügte hinzu: "Ich habe Rhythmusgefühl, aber das ist zu schnell." Heidi sprach ihr Mut zu – sie bestärkte ihren Schützling: "Nicht gleich aufgeben, du hast morgen den ganzen Tag Zeit, um zu üben." Und diese Chance will Lieselotte dann doch nutzen.

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

ProSieben / Richard Hübner Lieselotte (rechts) und die "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen

Getty Images Heidi Klum, Model

