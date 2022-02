Haben sich da zwei gesucht und gefunden? In einem Interview äußerte die diesjährige Let's Dance-Kandidatin Amira Pocher (29) bereits einen Wunsch dazu, wer sie durch die quälenden Trainingsstunden für die beliebte Tanzshow führen soll: Andrzej Cibis (34). Letztes Jahr schwang der gelernte Bankkaufmann mit Barack Obamas (60) Schwester Auma das Tanzbein und erreichte mit ihr den fünften Platz. Jetzt offenbarte Andrzej gegenüber Promiflash: Er würde auch gerne mit Amira tanzen!

"Ich würde mich freuen, Amira das Tanzen beibringen zu dürfen und ich glaube, sie hat auch das Potenzial, Zuschauer zu begeistern und sich auf 'Let's Dance' einzulassen", teilte Andrzej im Promiflash-Interview seine Wunschkandidatin in der Tanzshow mit. Ob Amira und Andrzej wirklich einander zugeteilt werden, erfahren sie und Zuschauer in der großen "Let's Dance"-Kennlern-Show am Freitag, den 18. Februar, um 20:15 Uhr auf RTL.

Die Fans des Profitänzers Christian Polanc (43) haben jedenfalls schon mal andere Ideen. Der 43-Jährige postete auf Instagram eine Umfrage, mit welcher prominenten Dame er bei "Let's Dance" tanzen soll. "Eure klare Nummer eins ist Amira", teilte der 43-Jährige seinen Followern anschließend das Ergebnis mit. Wie seht ihr das: Mit wem soll Amira eurer Meinung nach tanzen? Stimmt unten ab!

RTL / Frank Hempel "Prominent"-Ansagerin Amira Pocher

Getty Images Auma Obama und Andrzej Cibis bei "Let's Dance", 2021

TVNOW / Corinna Kühn Christian Polanc, Profitänzer

