Kanye West (44) wollte die Hoffnung offenbar nicht aufgeben! Im Februar 2021 wurde publik, dass Kim Kardashian (41) nach sieben Jahren Ehe die Scheidung von dem Rapper eingereicht hat. Als Grund für das Aus gab die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit damals "unüberbrückbare Differenzen" an. Trotzdem wollte sich das einstige Traumpaar nach wie vor gemeinsam um die vier gemeinsamen Kinder North (8), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (2) kümmern. Nun wurde allerdings bekannt: Kanye soll die Scheidung bis zuletzt nicht ernst genommen haben!

Das gab ein Insider jetzt gegenüber The Sun preis. Kim habe dem 44-Jährigen, der an einer bipolaren Störung leidet, damals ein Ultimatum gestellt. "Kim sagte: 'Entweder du holst dir die Hilfe, die du brauchst, oder ich gehe'", meinte der Insider zu wissen. Kanye schenkte der Influencerin aber angeblich keinen Glauben. Erst seitdem sie mit dem Comedian Pete Davidson (28) zusammen ist, soll ihm bewusst geworden sein, wie ernst die Lage tatsächlich ist.

Außerdem sei der "Eazy"-Interpret sehr traurig darüber, dass sein Verhältnis zum Kardashian-Jenner-Clan unter dem Liebes-Aus leidet: Kims Mutter Kris Jenner (66) stand ihm damals nämlich ziemlich nahe. "Kris war wie eine Mutter und eine große Stütze für ihn und jetzt hat er das Gefühl, dass er auch sie verloren hat", berichtete das Magazin.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Bekanntheit

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

Getty Images Kanye West, Rapper

