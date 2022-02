Mit And Just Like That ging gerade erst die langersehnte Serienfortsetzung von Sex and the City zu Ende. Drei der vier ursprünglichen Hauptdarstellerinnen, Sarah Jessica Parker (56), Cynthia Nixon (55) und Kristin Davis (56) schlüpften noch einmal in ihre früheren Kultrollen. Während Sarah Jessica bereits erklärte, wie stolz sie auf das Serien-Comeback ist, musste sie ihren Fans jetzt ein kleines Geständnis machen: Sie hat "And Just Like That" selbst noch gar nicht gesehen.

Das verriet die 56-Jährige, die nicht nur eine der "And Just Like That"-Darstellerinnen, sondern auch die Produzentin ist, jetzt in der Talkshow Watch What Happens Live: "Ich habe die Episoden drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn noch nicht gesehen. Das ist mein Problem." Kein Wunder also, dass sie in dem Interview eine weitere Frage zu der Serie mit "Das habe ich noch nicht gesehen", beantworten musste. Warum Sarah Jessica sich bisher erst die ersten beiden Folgen angeschaut hat, erklärte sie allerdings nicht.

Wer im Gegensatz zu Sarah Jessica nicht genug von "And Just Like That" bekommen kann und schon alle Episoden durchgeschaut hat, für den gibt es bald vielleicht gute Neuigkeiten. Die Macher der Serie stehen nämlich bereits in Verhandlungen für eine mögliche zweite Staffel.

