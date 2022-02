In Vicky Pattisons (34) Liebesleben könnte es im Moment wohl kaum besser laufen! Das Geordie Shore-Sternchen geht bereits seit Februar 2019 gemeinsam mit dem ehemaligen The Only Way Is Essex-Darsteller Ercan Ramadan durchs Leben – und in den sozialen Medien turtelt das Paar seitdem, was das Zeug hält. Aber gehen die beiden jetzt auch den nächsten großen Beziehungsschritt – haben sich Vicky und Ercan etwa sogar verlobt? Darüber spekulieren jetzt zumindest zahlreiche Fans...

Der Grund: Auf ihrem Instagram-Profil teilte Vicky jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie ihren Ercan vor einem traumhaften Sonnenuntergang an einem Strand küsst. "Ich liebe dich, Ercan. Der heutige Abend war einfach der beste", betonte die 34-Jährige zudem. Außerdem fiel auch einigen Zuschauern auf, dass die Beauty auf dem Pic ihre linke Hand hinter dem Rücken ihres Liebsten versteckt. Etwa, weil sie daran jetzt einen Verlobungsring trägt?

Da sind sich zumindest einige von Vickys Fans sicher – in der Kommentarspalte überschlugen sich die Spekulationen nämlich! "Das sieht mir sehr nach einer Verlobung aus", "Spürt noch jemand diesen Verlobungs-Vibe?" oder "Oh mein Gott, ich hoffe, ihr habt euch verlobt", vermuteten beispielsweise drei Nutzer.

Anzeige

Instagram / vickypattison Vicky Pattison im Februar 2022

Anzeige

Instagram / vickypattison Vicky Pattison und Ercan Ramadan im Februar 2022

Anzeige

Instagram / vickypattison Vicky Pattison, "Geordie Shore"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de